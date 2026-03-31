Должник скрывается или его местонахождение неизвестно: что делать

15:07, 31 марта 2026
Скрытие не освобождает должника от исполнения решения — Минюст.
В процессе принудительного исполнения решений нередко возникают ситуации, когда должник сознательно избегает выполнения обязательств — не проживает по зарегистрированному адресу, не выходит на связь или вообще меняет место пребывания без уведомления. В таких случаях государственный исполнитель сталкивается с проблемой фактического отсутствия должника.

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, когда считается, что должник скрывается или его местонахождение неизвестно:

▪️ отсутствует по месту регистрации или проживания;

▪️ не является по вызовам государственного исполнителя;

▪️ не получает корреспонденцию;

▪️ отсутствует какая-либо информация о его фактическом местонахождении;

▪️ принятые меры по установлению местонахождения не дали результата.

Какие действия предпринимаются?

В случае установления таких обстоятельств государственный исполнитель:

▪️ проводит проверку через соответствующие государственные реестры;

▪️ направляет запросы в органы государственной власти;

▪️ может инициировать розыск должника (в предусмотренных законом случаях);

▪️ принимает меры по обращению взыскания на имущество должника независимо от его местонахождения.

«Скрытие не освобождает должника от исполнения решения. Напротив, такое поведение может привести к дополнительным правовым последствиям, в частности к применению мер принудительного воздействия», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что даже если должник пытается избежать ответственности, механизмы принудительного исполнения продолжают действовать. Закон предусматривает инструменты для установления его местонахождения и обеспечения исполнения решения.

Читайте также

