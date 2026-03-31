Киевлянке, которая держала в квартире волка и лисицу, сообщили о подозрении

13:01, 31 марта 2026
В ходе следственных действий из квартиры 55-летней киевлянки правоохранители изъяли труп черно-бурой лисицы.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении женщине из-за гибели лисицы, которую она содержала в квартире. Об этом сообщила столичная полиция.

«Вследствие длительного содержания дикого животного в непригодных условиях, без надлежащего ухода и ветеринарного контроля, лисица погибла», — говорится в заявлении.

В полиции напомнили, что событие произошло в конце декабря прошлого года. Тогда во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео о том, что жительница Оболонского района держит диких животных в своем жилище.

Согласно выводам экспертизы, животное длительное время содержали без надлежащего ухода, ветеринарного контроля, вакцинации и без соблюдения санитарных норм. В частности, лисица получила телесные повреждения средней тяжести, а впоследствии погибла.

Кроме того, из жилища зоозащитники изъяли волка, который в настоящее время находится в центре спасения животных.

В настоящее время следователи сообщили нарушительнице о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, относящимся к позвоночным, что привело к гибели животного. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Национальная полиция Киев

