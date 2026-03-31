В Минобороны не подтвердили запуск реформы мобилизации и ТЦК с 1 апреля

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Информация о том, что с 1 апреля в Украине якобы стартует реформа процесса мобилизации, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, в настоящее время готовится план изменений, и он будет представлен позже.

«Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход», — отметил он.

По словам чиновника, все решения проходят проверку на эффективность, а работа над реформой осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

В Минобороны добавили, что в ближайшее время планируют публично представить конкретные шаги изменений.

«Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию», — заявил Мойсюк.

Ранее народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в программе «Є питання» Роман Костенко сообщил, что функцию патрулирования и проверки могут забрать у ТЦК, чтобы передать ее полиции. По его словам, этот вопрос остается дискуссионным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.