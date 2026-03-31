  1. В Украине

В Минобороны не подтвердили запуск реформы мобилизации и ТЦК с 1 апреля

12:34, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заместитель министра обороны Евгений Мойсюк заявил, что в настоящее время готовится план изменений, и он будет представлен позже.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Информация о том, что с 1 апреля в Украине якобы стартует реформа процесса мобилизации, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, в настоящее время готовится план изменений, и он будет представлен позже.

«Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход», — отметил он.

По словам чиновника, все решения проходят проверку на эффективность, а работа над реформой осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

В Минобороны добавили, что в ближайшее время планируют публично представить конкретные шаги изменений.

«Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию», — заявил Мойсюк.

Ранее народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в программе «Є питання» Роман Костенко сообщил, что функцию патрулирования и проверки могут забрать у ТЦК, чтобы передать ее полиции. По его словам, этот вопрос остается дискуссионным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция война военное положение ТЦК Минобороны мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

В Раде зарегистрировали законопроект о новых сроках действия военного сбора: что изменится

Власти официально инициировали пролонгацию военного сбора после окончания военного положения.

Высший совет правосудия продлил командировку судей Михаила Куценко и Юлии Зери на один год

ВСП единогласно принял решение о продлении сроков командирования судей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]