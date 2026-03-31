Пенсии для людей с инвалидностью: что изменится с 1 апреля

В апреле 2026 года размер пенсии для лиц с III группой инвалидности определяется индивидуально, однако не может быть ниже установленного прожиточного минимума.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле размер пенсии для лиц с III группой инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время составляет 2 595 гривен. В то же время фактические выплаты в большинстве случаев выше, поскольку определяются индивидуально.

Начисление пенсии осуществляется в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Для лиц с III группой инвалидности применяется коэффициент 50%, а право на выплаты возникает при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

На размер пенсии влияют несколько ключевых факторов: продолжительность страхового стажа, уровень официальной заработной платы и сумма уплаченных страховых взносов. Именно поэтому выплаты могут существенно отличаться даже у людей с одинаковой группой инвалидности, пишет «На пенсии».

Для военнослужащих предусмотрен отдельный порядок. Если инвалидность связана с прохождением службы, пенсия может назначаться независимо от имеющегося стажа. Ее размер определяется в зависимости от денежного обеспечения и обстоятельств получения инвалидности. В случаях, связанных с войной, выплаты могут составлять от 60% до 100% соответствующего обеспечения. Для III группы установлен минимальный уровень — 10 625 гривен.

Отдельно для участников боевых действий предусмотрены дополнительные выплаты: от 6 197 гривен плюс различные надбавки.

Выплаты для чернобыльцев

Отдельный механизм действует для лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. В этом случае размер пенсии определяется на основе средней заработной платы по стране, которая ежегодно обновляется. В 2026 году для расчетов используется показатель за 2025 год — 20 653,55 гривен. Соответственно, минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы в этой категории составляет 12 392,13 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.