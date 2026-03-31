Кейс депутата Артема Дмитрука: политика, религия и права человека
Дело об экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука, завершившееся в пользу политика, перерастает в международный мониторинг соблюдения прав парламентариев в Украине. Юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP заявила о подготовке специального перечня народных депутатов, которые, по их данным, подвергаются политическому давлению.
От депутатского кресла до международного розыска
Артем Дмитрук — народный депутат Украины, известный своей активной поддержкой Украинской православной церкви, в 2022 году стал фигурантом нескольких криминальных инцидентов. В Одессе он, действуя в группе лиц, напал на правоохранителя, пытаясь похитить оружие. В Киеве во время спора нанес телесные повреждения средней тяжести военному. Действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести и по ч. 1 ст. 296 УК Украины — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 29 августа 2024 года Печерский районный суд Киева заочно избрал нардепу Артему Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако еще 24 августа 2024 года он незаконно пересек государственную границу Украины, выехав в результате в Великобританию.
4 марта 2026 года было обнародовано решение Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, которым экстрадиция народного депутата Артема Дмитрука признана невозможной.
Позиция Украины
Правительство Украины 1 октября 2024 года подало в Великобританию запрос об экстрадиции народного депутата. Речь идет о продолжении процедуры, начатой после предыдущего обращения, на основании которого 16 сентября 2024 года Вестминстерский магистратский суд выдал внутренний ордер на его арест.
Полный пакет документов был заверен 2 октября 2024 года в соответствии с положениями Закона об экстрадиции Великобритании 2003 года. Запрос рассматривался в рамках процедур, предусмотренных частью 2 этого закона. При этом Украина определена как государство, для которого в таких делах не требуется доказательство наличия prima facie case — предварительного доказательства обоснованности обвинения.
Генеральная прокуратура Украины предоставила детальные гарантии Великобритании относительно того, что уголовное производство не имеет политической подоплеки и не направлено на преследование лица по признакам расы, религии или национальности. Украинская сторона подчеркнула, что дело по существу будет рассматриваться исключительно в отношении тех преступлений, в связи с которыми была осуществлена экстрадиция. Политик не будет депортирован или передан третьему государству без соответствующих правовых оснований.
Среди гарантий также было предусмотрено право на справедливое судебное разбирательство и надлежащую защиту, в частности с привлечением адвоката. В случае осуждения к лишению свободы отмечалось, что Артем Дмитрук не будет подвергаться обращению, которое может угрожать его физической или психической неприкосновенности, а условия содержания не будут бесчеловечными или унижающими достоинство.
Более того, предполагалось, что представители Великобритании будут иметь возможность посещать его во время содержания под стражей, а британская сторона будет получать информацию о ходе уголовного производства и иметь возможность присутствовать на судебных заседаниях. Кроме того, Украина гарантировала рассмотрение дела на территории, удаленной от зоны активных боевых действий. В случае необходимости лицо удерживали бы в пенитенциарном учреждении в западной части Украины, которое оборудовано укрытиями и соответствует международным нормам (минимум 4 квадратных метра на человека).
Аргументы стороны защиты
На стороне защиты политика выступала юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, которая является не только международным советником Артема Дмитрука, но и УПЦ. Позиция защиты основывалась на том, что преследование политика в Украине произошло в контексте его ярой поддержки УПЦ, иподиаконом которой он является, и которую администрация Президента Владимира Зеленского стремится запретить из-за её исторических связей с Русской православной церковью, несмотря на решительную поддержку политиком УПЦ Украины и существенное сопротивление российскому вторжению.
Стратегия защиты строилась на политическом преследовании и религиозной нетерпимости в отношении политика. В судебных материалах указано, что сторона защиты выдвинула девять основных аргументов против экстрадиции. В частности, защита утверждала, что запрос Украины может быть обусловлен посторонними соображениями, то есть политическими мотивами, что запрещено в соответствии с разделом 81 Закона Великобритании об экстрадиции 2003 года. Защита подчеркивала враждебность со стороны высокопоставленных чиновников, включая Президента и Руководителя Офиса Президента, интерпретируя публичные заявления как сигнал враждебности к политику и тем, кто воспринимается как симпатизирующий Москве или УПЦ.
Кроме того, защита подчеркивала риски нарушения ряда положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в случае передачи политика Украине. Среди прочего, защита ссылалась на статью 2 Конвенции, гарантирующую право на жизнь, утверждая, что вооруженный конфликт в Украине создает потенциальный риск для его безопасности.
Санкции, введенные против политика, также были использованы стороной защиты как доказательство усиления политического и религиозно окрашенного преследования со стороны государства.
Отдельно защита заявила о риске для жизни и пытках, так как, по утверждению представителей и самого политика, в марте 2022 года он уже подвергался пыткам со стороны СБУ и что в случае возвращения существует реальный риск его убийства или повторного жестокого обращения.
Еще один аргумент — сомнения защиты относительно обеспечения права на справедливый суд в соответствии со статьей 6 Конвенции. Защита считает, что в нынешних условиях в Украине не существует достаточных гарантий беспристрастного судебного разбирательства. Кроме этого, сторона защиты ссылалась и на статью 8 Конвенции, считая экстрадицию непропорциональным вмешательством в право на частную и семейную жизнь.
Ну и конечно, была упомянута статья 9 Конвенции о свободе вероисповедания — в контексте законодательных изменений, которые, по мнению защиты, могут ограничивать реализацию этого права политиком. Среди других оснований для отказа в экстрадиции защита назвала состояние здоровья Артема Дмитрука. Защита утверждала, что передача может быть гнетущей ввиду медицинских обстоятельств, а именно из-за наличия ПТСР и депрессии, что предусмотрено положениями раздела 91 Закона об экстрадиции.
Что стало основой решения Лондонского Суда о запрете экстрадиции?
Проанализировав заявления сторон, Вестминстерский суд пришел к следующим выводам.
- Международный вооруженный конфликт сам по себе не является основанием для автоматического отказа в экстрадиции. В соответствии с положениями законодательства об экстрадиции и практикой судов, участие запрашивающего государства в международном вооруженном конфликте не исключает возможности передачи лица. Суды обязаны проводить оценку соблюдения прав человека, в частности права на жизнь, предусмотренного статьей 2 Европейской конвенции по правам человека.
- Суд не нашел достаточных оснований считать запрос на экстрадицию сугубо политическим. Судебная практика международных судов свидетельствует о широком толковании понятия «политические взгляды» в делах, связанных с экстрадицией, в частности, в деле Asliturk против правительства Турции судья отметил, что термин «политические взгляды», предусмотренный Законом об экстрадиции 1989 года, не следует толковать узко только как поддержку определенной политики или политической партии.
- Суд также проанализировал вопрос возможного нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Суд пришел к выводу, что на основании баланса вероятностей народный депутат Артем Дмитрук подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников СБУ в начале марта 2022 года. В то же время суд подчеркнул, что установление факта такого обращения в прошлом само по себе не означает автоматического подтверждения наличия реального риска повторения подобных действий в настоящее время. То есть, суд признал факт жестокого обращения в 2022 году, но это не стало безусловным основанием для вывода о существовании нынешней угрозы. Кроме того, суд обратил внимание на проблемы с обработкой доказательств, предоставленных защитой относительно якобы пыток. В частности, эксперты отметили отсутствие оригиналов фотографий и невозможность проведения судебно-медицинского исследования метаданных, а также изменение описаний устройств и платформ обмена сообщениями. Из-за этих недостатков суд признал, что предоставленные изображения и материалы имеют ограниченную доказательную ценность.
- Оценка состояния здоровья показала, что политик находится в стабильном психологическом состоянии и не имеет серьезных психических расстройств. Согласно выводам экспертов, его состояние не создает препятствий для проведения процедуры экстрадиции.
- Суд также оценил гарантии, предоставленные украинской стороной относительно соблюдения прав человека в случае возвращения лица в Украину. По результатам рассмотрения было установлено, что эти гарантии являются надежными и достаточными.
При этом суд учел, что политик публично воспринимается как лицо, связанное с Россией, что повышает риск навязчивого вмешательства в его частную и семейную жизнь. Особенно это касается наличия ребенка и семейных обязанностей, которые создают значительную эмоциональную и практическую зависимость. Судья пришел к выводу, что этот случай — один из редких, когда совокупное и общее вмешательство в права ответственного лица и его семьи по статье 8 Европейской конвенции перевешивает сильный общественный интерес к экстрадиции. Хотя ни одна из других причин для отказа в экстрадиции сама по себе не была успешной, если рассматривать её отдельно, вопросы, поднятые на этих основаниях, существенно повлияли на анализ статьи 8. Учитывая всё это вместе, суд пришел к выводу, что выдача политика была бы непропорциональным вмешательством в частную и семейную жизнь.
У Украины было 14 дней с момента оглашения решения, то есть до 18 марта 2026 года, чтобы подать апелляцию. Тем не менее, экстрадиционный процесс в отношении народного депутата Артема Дмитрука в Великобритании завершился в пользу политика. Правительство Украины приняло решение не обжаловать вердикт Вестминстерского магистратского суда. Об этом официально сообщила юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, представляющая интересы Дмитрука.
Более того, Amsterdam & Partners LLP заявила о подготовке специального перечня народных депутатов, которые, по их данным, подвергаются политическому давлению.
Решение Вестминстерского суда — это серьезная проблема в будущем, поскольку оно демонстрирует позицию международного права в вопросах баланса между частной жизнью и конкретными уголовными обвинениями. Частные интересы личности преобладают над публичным интересом уголовного преследования, что ставит перед правоохранительными органами вызов относительно формирования более качественной доказательной базы для апелляции.
