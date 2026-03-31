Кейс депутата Артема Дмитрука: политика, религия и права человека

Вестминстерский суд признал, что право на частную жизнь Артема Дмитрука важнее уголовного преследования: детальный разбор решения от 4 марта 2026 года.

Дело об экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука, завершившееся в пользу политика, перерастает в международный мониторинг соблюдения прав парламентариев в Украине. Юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP заявила о подготовке специального перечня народных депутатов, которые, по их данным, подвергаются политическому давлению.

От депутатского кресла до международного розыска

Артем Дмитрук — народный депутат Украины, известный своей активной поддержкой Украинской православной церкви, в 2022 году стал фигурантом нескольких криминальных инцидентов. В Одессе он, действуя в группе лиц, напал на правоохранителя, пытаясь похитить оружие. В Киеве во время спора нанес телесные повреждения средней тяжести военному. Действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести и по ч. 1 ст. 296 УК Украины — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 29 августа 2024 года Печерский районный суд Киева заочно избрал нардепу Артему Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако еще 24 августа 2024 года он незаконно пересек государственную границу Украины, выехав в результате в Великобританию.

4 марта 2026 года было обнародовано решение Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, которым экстрадиция народного депутата Артема Дмитрука признана невозможной.

Позиция Украины

Правительство Украины 1 октября 2024 года подало в Великобританию запрос об экстрадиции народного депутата. Речь идет о продолжении процедуры, начатой после предыдущего обращения, на основании которого 16 сентября 2024 года Вестминстерский магистратский суд выдал внутренний ордер на его арест.

Полный пакет документов был заверен 2 октября 2024 года в соответствии с положениями Закона об экстрадиции Великобритании 2003 года. Запрос рассматривался в рамках процедур, предусмотренных частью 2 этого закона. При этом Украина определена как государство, для которого в таких делах не требуется доказательство наличия prima facie case — предварительного доказательства обоснованности обвинения.

Генеральная прокуратура Украины предоставила детальные гарантии Великобритании относительно того, что уголовное производство не имеет политической подоплеки и не направлено на преследование лица по признакам расы, религии или национальности. Украинская сторона подчеркнула, что дело по существу будет рассматриваться исключительно в отношении тех преступлений, в связи с которыми была осуществлена экстрадиция. Политик не будет депортирован или передан третьему государству без соответствующих правовых оснований.

Среди гарантий также было предусмотрено право на справедливое судебное разбирательство и надлежащую защиту, в частности с привлечением адвоката. В случае осуждения к лишению свободы отмечалось, что Артем Дмитрук не будет подвергаться обращению, которое может угрожать его физической или психической неприкосновенности, а условия содержания не будут бесчеловечными или унижающими достоинство.

Более того, предполагалось, что представители Великобритании будут иметь возможность посещать его во время содержания под стражей, а британская сторона будет получать информацию о ходе уголовного производства и иметь возможность присутствовать на судебных заседаниях. Кроме того, Украина гарантировала рассмотрение дела на территории, удаленной от зоны активных боевых действий. В случае необходимости лицо удерживали бы в пенитенциарном учреждении в западной части Украины, которое оборудовано укрытиями и соответствует международным нормам (минимум 4 квадратных метра на человека).

Аргументы стороны защиты

На стороне защиты политика выступала юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, которая является не только международным советником Артема Дмитрука, но и УПЦ. Позиция защиты основывалась на том, что преследование политика в Украине произошло в контексте его ярой поддержки УПЦ, иподиаконом которой он является, и которую администрация Президента Владимира Зеленского стремится запретить из-за её исторических связей с Русской православной церковью, несмотря на решительную поддержку политиком УПЦ Украины и существенное сопротивление российскому вторжению.

Стратегия защиты строилась на политическом преследовании и религиозной нетерпимости в отношении политика. В судебных материалах указано, что сторона защиты выдвинула девять основных аргументов против экстрадиции. В частности, защита утверждала, что запрос Украины может быть обусловлен посторонними соображениями, то есть политическими мотивами, что запрещено в соответствии с разделом 81 Закона Великобритании об экстрадиции 2003 года. Защита подчеркивала враждебность со стороны высокопоставленных чиновников, включая Президента и Руководителя Офиса Президента, интерпретируя публичные заявления как сигнал враждебности к политику и тем, кто воспринимается как симпатизирующий Москве или УПЦ.

Кроме того, защита подчеркивала риски нарушения ряда положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в случае передачи политика Украине. Среди прочего, защита ссылалась на статью 2 Конвенции, гарантирующую право на жизнь, утверждая, что вооруженный конфликт в Украине создает потенциальный риск для его безопасности.

Санкции, введенные против политика, также были использованы стороной защиты как доказательство усиления политического и религиозно окрашенного преследования со стороны государства.

Отдельно защита заявила о риске для жизни и пытках, так как, по утверждению представителей и самого политика, в марте 2022 года он уже подвергался пыткам со стороны СБУ и что в случае возвращения существует реальный риск его убийства или повторного жестокого обращения.

Еще один аргумент — сомнения защиты относительно обеспечения права на справедливый суд в соответствии со статьей 6 Конвенции. Защита считает, что в нынешних условиях в Украине не существует достаточных гарантий беспристрастного судебного разбирательства. Кроме этого, сторона защиты ссылалась и на статью 8 Конвенции, считая экстрадицию непропорциональным вмешательством в право на частную и семейную жизнь.

Ну и конечно, была упомянута статья 9 Конвенции о свободе вероисповедания — в контексте законодательных изменений, которые, по мнению защиты, могут ограничивать реализацию этого права политиком. Среди других оснований для отказа в экстрадиции защита назвала состояние здоровья Артема Дмитрука. Защита утверждала, что передача может быть гнетущей ввиду медицинских обстоятельств, а именно из-за наличия ПТСР и депрессии, что предусмотрено положениями раздела 91 Закона об экстрадиции.

Что стало основой решения Лондонского Суда о запрете экстрадиции?

Проанализировав заявления сторон, Вестминстерский суд пришел к следующим выводам.

Международный вооруженный конфликт сам по себе не является основанием для автоматического отказа в экстрадиции. В соответствии с положениями законодательства об экстрадиции и практикой судов, участие запрашивающего государства в международном вооруженном конфликте не исключает возможности передачи лица. Суды обязаны проводить оценку соблюдения прав человека, в частности права на жизнь, предусмотренного статьей 2 Европейской конвенции по правам человека. Суд не нашел достаточных оснований считать запрос на экстрадицию сугубо политическим. Судебная практика международных судов свидетельствует о широком толковании понятия «политические взгляды» в делах, связанных с экстрадицией, в частности, в деле Asliturk против правительства Турции судья отметил, что термин «политические взгляды», предусмотренный Законом об экстрадиции 1989 года, не следует толковать узко только как поддержку определенной политики или политической партии. Суд также проанализировал вопрос возможного нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Суд пришел к выводу, что на основании баланса вероятностей народный депутат Артем Дмитрук подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников СБУ в начале марта 2022 года. В то же время суд подчеркнул, что установление факта такого обращения в прошлом само по себе не означает автоматического подтверждения наличия реального риска повторения подобных действий в настоящее время. То есть, суд признал факт жестокого обращения в 2022 году, но это не стало безусловным основанием для вывода о существовании нынешней угрозы. Кроме того, суд обратил внимание на проблемы с обработкой доказательств, предоставленных защитой относительно якобы пыток. В частности, эксперты отметили отсутствие оригиналов фотографий и невозможность проведения судебно-медицинского исследования метаданных, а также изменение описаний устройств и платформ обмена сообщениями. Из-за этих недостатков суд признал, что предоставленные изображения и материалы имеют ограниченную доказательную ценность. Оценка состояния здоровья показала, что политик находится в стабильном психологическом состоянии и не имеет серьезных психических расстройств. Согласно выводам экспертов, его состояние не создает препятствий для проведения процедуры экстрадиции. Суд также оценил гарантии, предоставленные украинской стороной относительно соблюдения прав человека в случае возвращения лица в Украину. По результатам рассмотрения было установлено, что эти гарантии являются надежными и достаточными.

При этом суд учел, что политик публично воспринимается как лицо, связанное с Россией, что повышает риск навязчивого вмешательства в его частную и семейную жизнь. Особенно это касается наличия ребенка и семейных обязанностей, которые создают значительную эмоциональную и практическую зависимость. Судья пришел к выводу, что этот случай — один из редких, когда совокупное и общее вмешательство в права ответственного лица и его семьи по статье 8 Европейской конвенции перевешивает сильный общественный интерес к экстрадиции. Хотя ни одна из других причин для отказа в экстрадиции сама по себе не была успешной, если рассматривать её отдельно, вопросы, поднятые на этих основаниях, существенно повлияли на анализ статьи 8. Учитывая всё это вместе, суд пришел к выводу, что выдача политика была бы непропорциональным вмешательством в частную и семейную жизнь.

У Украины было 14 дней с момента оглашения решения, то есть до 18 марта 2026 года, чтобы подать апелляцию. Тем не менее, экстрадиционный процесс в отношении народного депутата Артема Дмитрука в Великобритании завершился в пользу политика. Правительство Украины приняло решение не обжаловать вердикт Вестминстерского магистратского суда. Об этом официально сообщила юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, представляющая интересы Дмитрука.

Более того, Amsterdam & Partners LLP заявила о подготовке специального перечня народных депутатов, которые, по их данным, подвергаются политическому давлению.

Решение Вестминстерского суда — это серьезная проблема в будущем, поскольку оно демонстрирует позицию международного права в вопросах баланса между частной жизнью и конкретными уголовными обвинениями. Частные интересы личности преобладают над публичным интересом уголовного преследования, что ставит перед правоохранительными органами вызов относительно формирования более качественной доказательной базы для апелляции.

