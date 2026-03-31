  1. В Украине

Счетная палата выявила нарушения на 77 миллиардов гривен в закупках беспилотников для ВСУ

16:55, 31 марта 2026
Большинство контрактов заключено с нарушениями, выявлено завышение цен и проблемы с поставками.
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел отчет Счетной палаты по аудиту закупки беспилотных систем для нужд Вооруженных сил Украины и полностью поддержал предоставленные рекомендации.

Обсуждение прошло в закрытом режиме из-за наличия в документе информации, составляющей государственную тайну.

В заседании приняли участие народные депутаты — члены комитета во главе с председателем Александром Завитневичем, а также представители Счетной палаты. Результаты аудита представил член палаты Геннадий Плис.

Аудит охватывал процессы планирования, заключения государственных контрактов и выполнения обязательств по производству и поставке беспилотников для ВСУ. Его целью было проверить, насколько эти процессы соответствуют действующему законодательству и условиям контрактов.

По данным отчета, в 2024 году выявленные нарушения и недостатки в сфере закупок дронов превысили 77 млрд грн. В частности, установлено, что потребности армии в беспилотных системах не были полностью обеспечены финансово. В то же время сами процедуры определения потребностей, планирования закупок и их приоритизации требуют дополнительного нормативного урегулирования.

Аудит также показал, что более половины государственных контрактов с отечественными производителями в 2024 году заключались с нарушением требований законодательства о закупках. Среди выявленных проблем — завышение стоимости, нарушение сроков поставок и невыполнение других условий договоров. Кроме того, не принимались надлежащие меры для снижения стоимости закупок, не всегда начислялись штрафы за нарушения, а средства не в полном объеме возвращались в бюджет.

Во время обсуждения Геннадий Плис отметил, что масштабные и срочные закупки в условиях военного положения осуществляются при ограниченной конкуренции и изменяющихся потребностях фронта. Это, по его словам, повышает риски неэффективного использования бюджетных средств.

Он также подчеркнул необходимость обновления стратегических и нормативных документов с учетом военного положения, чтобы обеспечить армию беспилотниками вовремя и в достаточном количестве.

Часть выявленных нарушений уже устранена. В частности, в государственный бюджет возвращено 152 млн грн — это проценты, начисленные из-за ненадлежащего выполнения поставщиками условий контрактов.

По итогам заседания комитет принял отчет к сведению и полностью поддержал рекомендации Счетной палаты.

