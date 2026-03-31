  1. В Украине

В Киеве за продажу черемши штрафуют: сколько придется заплатить

21:24, 31 марта 2026
Инспекторы проводят рейды в местах возможной незаконной торговли — на рынках, обочинах дорог и стихийных торговых точках.
В Киеве за продажу черемши штрафуют: сколько придется заплатить
Государственная экологическая инспекция Столичного округа сообщила о проведении операции «Первоцвет-2026», чтобы предотвратить незаконный сбор и продажу раннецветущих растений, в частности занесенных в Красную книгу Украины.

К растениям, находящимся под особой охраной, относятся, в частности, черемша (лук медвежий), шафран Гейфеля, горицвет весенний, белоцвет весенний, подснежник обыкновенный, сон-трава, пролеска двулистная, ландыш майский, рябчик шахматный и другие. Экологи подчеркивают: вырывание таких растений с луковицами или срезание у корня приводит к сокращению их популяции.

Инспекторы проводят рейды в местах возможной незаконной торговли — на рынках, обочинах дорог и стихийных торговых точках. В частности, в Святошинском и Голосеевском районах столицы уже зафиксированы случаи продажи черемши. С продавцами провели разъяснительную работу и оштрафовали.

В ГЭИ отмечают, что черемша занесена в Красную книгу Украины. В соответствии с законодательством в отношении нее действует ряд запретов.

«В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона Украины «О растительном мире», запрещается сбор, перевозка и торговля видами растений, занесенными в Красную книгу, независимо от места их произрастания, в том числе на приусадебных участках. Торговля краснокнижными растениями запрещена также абзацем 5 пункта 41 Правил торговли на рынках, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 1045 от 13.10.2010», — отмечают в инспекции.

Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность.

В инспекции отмечают, что за нарушение требований природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

  • Часть 1 статьи 88-1 КУоАП — нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, штраф от 510 до 1700 грн с конфискацией растений.
  • Часть 2 статьи 88-1 КУоАП — нарушение в отношении растений, занесенных в Красную книгу Украины, штраф от 1700 до 3655 грн с конфискацией.
  • Статья 90 КУоАП — штраф за ухудшение среды обитания (произрастания) растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Кроме административного штрафа, за каждый экземпляр незаконно добытого краснокнижного растения предусмотрена компенсация причиненного ущерба.

