Генпрокурор Кравченко сообщил о 358 погибших в Буче во время оккупации и отметил необходимость спецтрибунала

Руслан Кравченко сообщил о результатах расследования военных преступлений в Буче и по Украине в целом, а также заявил о необходимости привлечения РФ к ответственности, в частности, через создание специального трибунала.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что принял участие в Bucha Summit 2026, где вместе с украинскими и европейскими парламентариями обсуждали механизмы привлечения РФ к ответственности за военные преступления, совершённые на территории Украины.

По его словам, во время деоккупации Бучи он лично документировал преступления и определил для себя задачу — обеспечить установление и наказание всех причастных. В настоящее время эта работа продолжается уже на уровне Генеральной прокуратуры.

Как стало известно, за время оккупации в Буче зафиксировано почти 900 военных преступлений, а в Бучанском районе — более 11 тысяч. В городе было обнаружено 358 тел погибших, большинство из которых — гражданские, в том числе трое детей.

Правоохранители провели более 4 тысяч процессуальных и следственных действий, включая допросы, следственные эксперименты, анализ данных, эксгумации тел и молекулярно-генетические экспертизы.

По словам Генпрокурора, уже установлены конкретные военные подразделения РФ, действовавшие в Буче, в частности 234-й полк 76-й дивизии.

Он также отметил, что по преступлениям в Буче и Бучанском районе о подозрении сообщено 215 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 157 лиц, а обвинительные приговоры вынесены в отношении 29 лиц.

Кравченко подчеркнул, что это лишь начало работы. В целом, по его данным, в Украине с начала полномасштабного вторжения задокументировано более 218 тысяч военных преступлений: 1154 лицам сообщено о подозрении, в суд направлены дела в отношении 818 лиц, а суды уже вынесли 246 обвинительных приговоров.

Он подчеркнул, что расследования продолжаются с движением «вверх по цепочке командования» — от исполнителей к организаторам, и эта работа ведётся непрерывно.

Также Генпрокурор подчеркнул важность скорейшего запуска Специального трибунала по преступлению агрессии, отметив, что наказание для высшего руководства России должно быть неизбежным.

