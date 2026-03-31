Зеленский обсудит с США возможное перемирие с Россией на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с американскими чиновниками инициативу по перемирию с Россией на период Пасхальных праздников. Об этом глава государства сообщил во время обращения к европейским министрам.

Зеленский напомнил, что 30 марта предложил Москве ввести прекращение огня на Пасху и выразил надежду, что США поддержат эту инициативу. Президент также отметил, что ожидает ответа от России.

"Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату прекращения огня, однако только при сохранении достоинства и независимости.

