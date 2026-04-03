Массовая гибель котов в селе Тернопольской области: полиция устанавливает обстоятельства

В Тернопольской области за час нашли мертвыми 13 котов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Касперовцы Тернопольской области за короткое время обнаружили мертвыми 13 кошек. Волонтеры предполагают, что животных могли специально отравить, и отмечают, что одна из местных жительниц ранее открыто угрожала их уничтожить.

В полиции сообщили, что информацию о возможном жестоком обращении с животными уже проверяют. Сведения об инциденте внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Зоозащитница из Тернопольской области Ирина Боднарук в Facebook заявила, что, по ее данным, отравление было умышленным. Она также отметила, что на некоторых животных заметны фиолетовые пятна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.