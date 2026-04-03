Масова загибель котів у селі на Тернопільщині: поліція встановлює обставини

На Тернопільщині за годину знайшли мертвими 13 котів.

У селі Касперівці на Тернопільщині за короткий час виявили мертвими 13 котів. Волонтери припускають, що тварин могли навмисно отруїти, і зазначають, що одна з місцевих жительок раніше відкрито погрожувала їх знищити.

У поліції повідомили, що інформацію про можливе жорстоке поводження з тваринами вже перевіряють. Відомості про інцидент внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків.

Зоозахисниця з Тернопільщини Ірина Боднарук у Facebook заявила, що, за її даними, отруєння було навмисним. Вона також зазначила, що на деяких тваринах помітні фіолетові плями.

