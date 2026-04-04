  В Украине

Завышала себе зарплату: в Одесской области будут судить бухгалтера за присвоение более 200 тысяч гривен

07:18, 4 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чиновница вмешивалась в автоматизированную систему и незаконно начисляла себе повышенные выплаты.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области перед судом предстанет главная бухгалтерка одного из коммунальных предприятий, которую обвиняют во вмешательстве в автоматизированную систему и присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает полиция региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, 43-летняя должностная лицо, имея доступ к финансовой документации и банковским сервисам предприятия, самостоятельно изменяла данные в автоматизированной системе. Она вносила в платежные документы завышенные суммы собственной заработной платы.

На основании этих документов на ее счет перечислялись средства в значительно больших объемах, чем предусмотрено условиями оплаты труда.

По версии следствия, в течение 2024–2025 годов женщина незаконно завладела более чем 200 тысячами гривен бюджетных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам предприятия.

Правоохранители выдвинули женщине обвинение в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, а также в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения. Эти правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 362 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за них — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]