Завышала себе зарплату: в Одесской области будут судить бухгалтера за присвоение более 200 тысяч гривен

Чиновница вмешивалась в автоматизированную систему и незаконно начисляла себе повышенные выплаты.

В Одесской области перед судом предстанет главная бухгалтерка одного из коммунальных предприятий, которую обвиняют во вмешательстве в автоматизированную систему и присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, 43-летняя должностная лицо, имея доступ к финансовой документации и банковским сервисам предприятия, самостоятельно изменяла данные в автоматизированной системе. Она вносила в платежные документы завышенные суммы собственной заработной платы.

На основании этих документов на ее счет перечислялись средства в значительно больших объемах, чем предусмотрено условиями оплаты труда.

По версии следствия, в течение 2024–2025 годов женщина незаконно завладела более чем 200 тысячами гривен бюджетных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам предприятия.

Правоохранители выдвинули женщине обвинение в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, а также в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения. Эти правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 362 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за них — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

