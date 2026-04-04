Завищувала собі зарплату: на Одещині судитимуть бухгалтерку за привласнення понад 200 тисяч гривень

Посадовиця втручалася в автоматизовану систему та незаконно нараховувала собі підвищені виплати.

На Одещині перед судом постане головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств, яку обвинувачують у втручанні в автоматизовану систему та привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 43-річна посадовиця, маючи доступ до фінансової документації та банківських сервісів підприємства, самостійно змінювала дані в автоматизованій системі. Вона вносила до платіжних документів завищені суми власної заробітної плати.

На підставі цих документів на її рахунок перераховували кошти у значно більших обсягах, ніж передбачено умовами оплати праці.

За версією слідства, упродовж 2024–2025 років жінка незаконно заволоділа понад 200 тисячами гривень бюджетних коштів, призначених для виплати зарплати працівникам підприємства.

Правоохоронці висунули жінці обвинувачення в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, та в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану. Ці правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 362 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України

Максимальне покарання за них – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

