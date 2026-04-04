Когда можно изменить транслитерацию имени в паспорте и как это сделать
В Государственной миграционной службе напомнили, что граждане могут изменить написание имени или фамилии латиницей в паспортных документах, однако только в предусмотренных законом случаях и по письменному заявлению.
Речь идет об изменении транслитерации в заграничном паспорте или ID-карте. Для этого заявитель должен подать соответствующее заявление во время оформления документа и подтвердить желаемое написание.
В частности, новое написание может основываться на:
- ранее выданных украинских документах;
- паспорте иностранца, который подавался при получении гражданства;
- документах о рождении или изменении имени, включая брак или его расторжение.
В случае использования иностранных документов они должны быть легализованы и переведены на украинский язык с нотариальным удостоверением.
Также изменить транслитерацию можно в соответствии с написанием в документах близких родственников — ребенка, родителей или одного из супругов, даже если такие документы выданы за рубежом и родственник является иностранцем или лицом без гражданства.
В миграционной службе подчеркивают: если возникают сомнения относительно правильного написания, стоит обратиться в территориальные подразделения для консультации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.