Когда можно изменить транслитерацию имени в паспорте и как это сделать

Для изменения требуется заявление и документы, подтверждающие желаемое написание.

В Государственной миграционной службе напомнили, что граждане могут изменить написание имени или фамилии латиницей в паспортных документах, однако только в предусмотренных законом случаях и по письменному заявлению.

Речь идет об изменении транслитерации в заграничном паспорте или ID-карте. Для этого заявитель должен подать соответствующее заявление во время оформления документа и подтвердить желаемое написание.

В частности, новое написание может основываться на:

ранее выданных украинских документах;

паспорте иностранца, который подавался при получении гражданства;

документах о рождении или изменении имени, включая брак или его расторжение.

В случае использования иностранных документов они должны быть легализованы и переведены на украинский язык с нотариальным удостоверением.

Также изменить транслитерацию можно в соответствии с написанием в документах близких родственников — ребенка, родителей или одного из супругов, даже если такие документы выданы за рубежом и родственник является иностранцем или лицом без гражданства.

В миграционной службе подчеркивают: если возникают сомнения относительно правильного написания, стоит обратиться в территориальные подразделения для консультации.

