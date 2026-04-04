Коли можна змінити транслітерацію імені в паспорті та як це зробити

Для зміни потрібна заява та документи, що підтверджують бажане написання.

У Державній міграційній службі надагали, що громадяни можуть змінити написання імені або прізвища латиницею в паспортних документах, однак лише у визначених законом випадках і за письмовою заявою.

Йдеться про зміну транслітерації у закордонному паспорті або ID-картці. Для цього заявник має подати відповідне прохання під час оформлення документа та підтвердити бажане написання.

Зокрема, нове написання може ґрунтуватися на:

раніше виданих українських документах;

паспорті іноземця, який подавався під час набуття громадянства;

документах про народження чи зміну імені, включно зі шлюбом або його розірванням.

У разі використання іноземних документів вони мають бути легалізовані та перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням.

Також змінити транслітерацію можна відповідно до написання у документах близьких родичів — дитини, батьків або одного з подружжя, навіть якщо такі документи видані за кордоном і родич є іноземцем або особою без громадянства.

У міграційній службі наголошують: якщо виникають сумніви щодо правильного написання, варто звернутися до територіальних підрозділів для консультації.

