Коли можна змінити транслітерацію імені в паспорті та як це зробити
У Державній міграційній службі надагали, що громадяни можуть змінити написання імені або прізвища латиницею в паспортних документах, однак лише у визначених законом випадках і за письмовою заявою.
Йдеться про зміну транслітерації у закордонному паспорті або ID-картці. Для цього заявник має подати відповідне прохання під час оформлення документа та підтвердити бажане написання.
Зокрема, нове написання може ґрунтуватися на:
- раніше виданих українських документах;
- паспорті іноземця, який подавався під час набуття громадянства;
- документах про народження чи зміну імені, включно зі шлюбом або його розірванням.
У разі використання іноземних документів вони мають бути легалізовані та перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням.
Також змінити транслітерацію можна відповідно до написання у документах близьких родичів — дитини, батьків або одного з подружжя, навіть якщо такі документи видані за кордоном і родич є іноземцем або особою без громадянства.
У міграційній службі наголошують: якщо виникають сумніви щодо правильного написання, варто звернутися до територіальних підрозділів для консультації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.