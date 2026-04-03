Кабмин назначил Андрея Чотчикова заместителем министра энергетики
В пятницу, 3 апреля, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство уволило:
Вязовченко Александра Валерьевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;
Лашка Александра Васильевича с должности заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также Кабмин назначил Чотчикова Андрея Ивановича заместителем Министра энергетики Украины и согласовал назначение Гончара Сергея Владимировича председателем Херсонской районной государственной администрации Херсонской области.
