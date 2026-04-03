Кабмін призначив Андрія Чотчикова заступника міністра енергетики

18:13, 3 квітня 2026
Уряд також звільнив Олександра В’язовченка з посади заступника Міністра енергетики.
У п’ятницю, 3 квітня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив:

- В’язовченка Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України;

- Лашка Олександра Васильовича з посади заступника Голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін призначив Чотчикова Андрія Івановича заступником Міністра енергетики України та погодив призначення Гончара Сергія Володимировича головою Херсонської районної державної адміністрації Херсонської області.

