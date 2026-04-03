Кабмін призначив Андрія Чотчикова заступника міністра енергетики

Уряд також звільнив Олександра В’язовченка з посади заступника Міністра енергетики.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 3 квітня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив:

- В’язовченка Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України;

- Лашка Олександра Васильовича з посади заступника Голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін призначив Чотчикова Андрія Івановича заступником Міністра енергетики України та погодив призначення Гончара Сергія Володимировича головою Херсонської районної державної адміністрації Херсонської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.