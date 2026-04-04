Новая почта повышает цены на тарифы уже с 13 апреля — сколько будет стоить доставка
С 13 апреля 2026 года Новая почта обновляет тарифы на доставку. В среднем стоимость пересылки по Украине вырастет, в частности для посылок до 30 кг — до 200 грн.
В компании объясняют, что решение связано с необходимостью адаптировать цены к текущим экономическим условиям. Речь идет о росте стоимости топлива, энергоносителей, услуг партнеров и общего операционного нагрузки.
Какие тарифы изменятся
Согласно обновлению, доставка документов по городу будет стоить 70 грн, по Украине — 80 грн.
Для посылок до 30 кг установлены следующие тарифы:
По городу:
- до 2 кг — 70 грн
- до 10 кг — 115 грн
- до 30 кг — 180 грн
По Украине:
- до 2 кг — 90 грн
- до 10 кг — 135 грн
- до 30 кг — 200 грн
Стоимость перевозки грузов свыше 30 кг составит 7 грн/кг в пределах города и от 11 грн/кг — между городами в зависимости от тарифной зоны.
Что останется без изменений
Часть услуг и далее будет бесплатной или без изменений в цене. В частности:
- упаковка малых посылок и фирменные конверты для документов
- переадресация во время доставки
- комиссия за объявленную ценность до 500 грн
- хранение в отделениях
- услуга «Пункт передачи»
- доплата за отправку из сел и поселков
- упаковка средних и крупных посылок
