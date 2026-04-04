Новая почта повышает цены на тарифы уже с 13 апреля — сколько будет стоить доставка

С 13 апреля 2026 года Новая почта обновляет тарифы на доставку. В среднем стоимость пересылки по Украине вырастет, в частности для посылок до 30 кг — до 200 грн.

В компании объясняют, что решение связано с необходимостью адаптировать цены к текущим экономическим условиям. Речь идет о росте стоимости топлива, энергоносителей, услуг партнеров и общего операционного нагрузки.

Какие тарифы изменятся

Согласно обновлению, доставка документов по городу будет стоить 70 грн, по Украине — 80 грн.

Для посылок до 30 кг установлены следующие тарифы:

По городу:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 115 грн

до 30 кг — 180 грн

По Украине:

до 2 кг — 90 грн

до 10 кг — 135 грн

до 30 кг — 200 грн

Стоимость перевозки грузов свыше 30 кг составит 7 грн/кг в пределах города и от 11 грн/кг — между городами в зависимости от тарифной зоны.

Что останется без изменений

Часть услуг и далее будет бесплатной или без изменений в цене. В частности:

упаковка малых посылок и фирменные конверты для документов

переадресация во время доставки

комиссия за объявленную ценность до 500 грн

хранение в отделениях

услуга «Пункт передачи»

доплата за отправку из сел и поселков

упаковка средних и крупных посылок

