Нова пошта піднімає ціни на тарифи вже з 13 квітня — скільки коштуватиме доставка

Доставка по Україні коштуватиме до 200 грн залежно від ваги.

З 13 квітня 2026 року Нова пошта оновлює тарифи на доставку. У середньому вартість пересилання по Україні зросте, зокрема для посилок до 30 кг — до 200 грн.

У компанії пояснюють, що рішення пов’язане з необхідністю адаптувати ціни до поточних економічних умов. Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.

Які тарифи зміняться

Згідно з оновленням, доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн.

Для посилок до 30 кг встановлено такі тарифи:

По місту:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 115 грн

до 30 кг — 180 грн

По Україні:

до 2 кг — 90 грн

до 10 кг — 135 грн

до 30 кг — 200 грн

Вартість перевезення вантажів понад 30 кг становитиме 7 грн/кг у межах міста та від 11 грн/кг — між містами залежно від тарифної зони.

Що залишиться без змін

Частина послуг і надалі буде безкоштовною або без змін у ціні. Зокрема:

пакування малих посилок і фірмові конверти для документів

переадресування під час доставки

комісія за оголошену цінність до 500 грн

зберігання у відділеннях

послуга «Пункт передачі»

доплата за відправлення з сіл і селищ

пакування середніх і великих посилок

