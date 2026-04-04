  1. В Україні

Нова пошта піднімає ціни на тарифи вже з 13 квітня — скільки коштуватиме доставка

09:06, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Доставка по Україні коштуватиме до 200 грн залежно від ваги.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 13 квітня 2026 року Нова пошта оновлює тарифи на доставку. У середньому вартість пересилання по Україні зросте, зокрема для посилок до 30 кг — до 200 грн.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії пояснюють, що рішення пов’язане з необхідністю адаптувати ціни до поточних економічних умов. Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.

Які тарифи зміняться

Згідно з оновленням, доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн.

Для посилок до 30 кг встановлено такі тарифи:

По місту:

  • до 2 кг — 70 грн
  • до 10 кг — 115 грн
  • до 30 кг — 180 грн

По Україні:

  • до 2 кг — 90 грн
  • до 10 кг — 135 грн
  • до 30 кг — 200 грн

Вартість перевезення вантажів понад 30 кг становитиме 7 грн/кг у межах міста та від 11 грн/кг — між містами залежно від тарифної зони.

Що залишиться без змін

Частина послуг і надалі буде безкоштовною або без змін у ціні. Зокрема:

  • пакування малих посилок і фірмові конверти для документів
  • переадресування під час доставки
  • комісія за оголошену цінність до 500 грн
  • зберігання у відділеннях
  • послуга «Пункт передачі»
  • доплата за відправлення з сіл і селищ
  • пакування середніх і великих посилок

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пошта

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]