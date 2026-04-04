Нова пошта піднімає ціни на тарифи вже з 13 квітня — скільки коштуватиме доставка
З 13 квітня 2026 року Нова пошта оновлює тарифи на доставку. У середньому вартість пересилання по Україні зросте, зокрема для посилок до 30 кг — до 200 грн.
У компанії пояснюють, що рішення пов’язане з необхідністю адаптувати ціни до поточних економічних умов. Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.
Які тарифи зміняться
Згідно з оновленням, доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн.
Для посилок до 30 кг встановлено такі тарифи:
По місту:
- до 2 кг — 70 грн
- до 10 кг — 115 грн
- до 30 кг — 180 грн
По Україні:
- до 2 кг — 90 грн
- до 10 кг — 135 грн
- до 30 кг — 200 грн
Вартість перевезення вантажів понад 30 кг становитиме 7 грн/кг у межах міста та від 11 грн/кг — між містами залежно від тарифної зони.
Що залишиться без змін
Частина послуг і надалі буде безкоштовною або без змін у ціні. Зокрема:
- пакування малих посилок і фірмові конверти для документів
- переадресування під час доставки
- комісія за оголошену цінність до 500 грн
- зберігання у відділеннях
- послуга «Пункт передачі»
- доплата за відправлення з сіл і селищ
- пакування середніх і великих посилок
