  В Украине

Владимир Зеленский сообщил детали переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

18:05, 5 апреля 2026
Лидеры государств договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития обществ.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию.

Глава государства сообщил, что провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

«Договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям», — сказал он.

По его словам, также затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности усилить продовольственную безопасность во всем регионе.

«Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы сейчас есть у Сирии. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», — добавил он.

