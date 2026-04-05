Владимир Зеленский сообщил детали переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Лидеры государств договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития обществ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию.

Глава государства сообщил, что провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

«Договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям», — сказал он.

По его словам, также затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности усилить продовольственную безопасность во всем регионе.

«Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы сейчас есть у Сирии. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.