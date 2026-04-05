  В Україні

Володимир Зеленський повідомив деталі перемовин з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа

18:05, 5 квітня 2026
Очільники держав домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сирії.

Глава держави повідомив, що провів перемовини з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», - сказав він.

За його словам, також торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

«Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались», - додав він.

