В ВСУ отреагировали на заявление Дмитрия Лубинца о нарушениях в Ужгородском ТЦК
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал результаты мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК, где выявили системные нарушения прав человека.
Оперативное командование «Запад» отреагировало на эту информацию.
«В связи с обнародованием представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК «Запад» сообщает:
- инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов и выяснения других правонарушений;
- по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в заявлении.
Также там добавили, что последовательно придерживаются «принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП».
