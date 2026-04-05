В ВСУ отреагировали на заявление Дмитрия Лубинца о нарушениях в Ужгородском ТЦК

В ОК «Запад» заявили, что инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении фактов и выяснения других правонарушений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал результаты мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК, где выявили системные нарушения прав человека.

Оперативное командование «Запад» отреагировало на эту информацию.

«В связи с обнародованием представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК «Запад» сообщает:

инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов и выяснения других правонарушений;

по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что последовательно придерживаются «принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.