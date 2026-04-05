У ЗСУ відреагували на заяву Дмитра Лубінця про порушення в Ужгородському ТЦК

В ОК «Захід» заявили, що ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві фактів, з'ясування інших правопорушень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив результати моніторингового візиту до Ужгородського районного ТЦК, де виявили системні порушення прав людини.

Оперативне командування «Захід» відреагувало на цю інформацію.

«У зв'язку із оприлюдненням представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, командування ОК "Захід" повідомляє:

ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з'ясування інших правопорушень;

за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку», - йдеться у заяві.

Також там додали, що послідовно дотримуються «принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.