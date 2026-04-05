  1. В Украине

Нардеп Михаил Цымбалюк: 1,5 млн мужчин игнорируют обновление данных — это нарушение закона

18:39, 5 апреля 2026
Народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста избегают обновления военно-учетных данных — это нарушение закона. Об этом он сказал в комментарии «Новини. LIVE».

По его словам, именно это становится причиной большинства конфликтов и «уличных» задержаний.

«С этим тоже нужно что-то делать. Потому что, как правило, все эти незаконные задержания или конфликты происходят в большинстве случаев с теми лицами, которые являются военнообязанными и которые на протяжении последних четырех лет не обновляли данные в ТЦК. Они нарушают закон. Сегодня — военное положение, и они должны наравне с другими выполнять свой долг», — сказал Цымбалюк.

Нардеп не поддерживает тезис о том, что якобы в ТЦК работают одни «блатные» (то есть люди, которые устроились туда через коррупционные схемы). Он заверил, что сейчас почти 70% личного состава ТЦК — бойцы, прошедшие фронт и по состоянию здоровья непригодные к несению боевой службы. Однако это не улучшило мобилизацию.

«Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что эти люди иногда имеют обостренное чувство справедливости и требуют элементарного», — сказал депутат.

Также нардеп подчеркнул, что представители ТЦК не должны «быть на улице» и требовать документы — «это должна делать полиция».

«Они (ТЦК — ред.) не имеют права, согласно действующему законодательству, находиться на улице во время действия даже военного положения и просто требовать документы. Это имеет право делать полиция», — сказал Михаил Цымбалюк.

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что проблемы мобилизации в Украине невозможно кардинально решить, пока продолжается война. 

ТЦК мобилизация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

