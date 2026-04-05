  1. В Україні

Нардеп Михайло Цимбалюк: 1,5 млн чоловіків ігнорують оновлення даних — це порушення закону

18:39, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Михайло Цимбалюк також зазначив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи — «це має робити поліція».
Фото: politanaliz.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку уникають оновлення військово-облікових даних — це порушення закону. Про це він сказав у коментарі «Новини. LIVE».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, саме це стає причиною більшості конфліктів та «вуличних» затримань.

«З цим теж треба щось робити. Бо, як правило, ці всі незаконні затримання чи конфлікти відбуваються саме в більшості випадків з тими особами, які є військовозобов’язані, і які протягом останніх цих чотирьох років не поновляли дані в ТЦК. Вони порушують закон. Сьогодні — воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов’язок», — сказав Цимбалюк.

Нардеп не підтримує тезу, що мовляв нібито у ТЦК працюють одні «блатні» (тобто люди, які влаштувалися туди через корупційні схеми). Він запевнив, що зараз майже 70% особового складу ТЦК — бійці, які пройшли фронт, і за станом здоров’я не придатні до несення бойової служби. Проте це не поліпшило мобілізацію.

«Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття до справедливості і вимагають елементарного», — сказав депутат.

Також нардеп наголосив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи — «це має робити поліція»

«Вони (ТЦК — Ред.) не мають права, згідно діючого законодавства, бути на вулиці під час дії навіть воєнного стану і просто вимагати документи. Це має право робити поліція», — сказав Михайло Цимбалюк.

Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що проблеми мобілізації в Україні неможливо кардинально розв’язати, поки триває війна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]