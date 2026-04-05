Нардеп Михайло Цимбалюк: 1,5 млн чоловіків ігнорують оновлення даних — це порушення закону

Михайло Цимбалюк також зазначив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи — «це має робити поліція».

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку уникають оновлення військово-облікових даних — це порушення закону. Про це він сказав у коментарі «Новини. LIVE».

За його словами, саме це стає причиною більшості конфліктів та «вуличних» затримань.

«З цим теж треба щось робити. Бо, як правило, ці всі незаконні затримання чи конфлікти відбуваються саме в більшості випадків з тими особами, які є військовозобов’язані, і які протягом останніх цих чотирьох років не поновляли дані в ТЦК. Вони порушують закон. Сьогодні — воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов’язок», — сказав Цимбалюк.

Нардеп не підтримує тезу, що мовляв нібито у ТЦК працюють одні «блатні» (тобто люди, які влаштувалися туди через корупційні схеми). Він запевнив, що зараз майже 70% особового складу ТЦК — бійці, які пройшли фронт, і за станом здоров’я не придатні до несення бойової служби. Проте це не поліпшило мобілізацію.

«Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття до справедливості і вимагають елементарного», — сказав депутат.

Також нардеп наголосив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи — «це має робити поліція»

«Вони (ТЦК — Ред.) не мають права, згідно діючого законодавства, бути на вулиці під час дії навіть воєнного стану і просто вимагати документи. Це має право робити поліція», — сказав Михайло Цимбалюк.

Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що проблеми мобілізації в Україні неможливо кардинально розв’язати, поки триває війна.

