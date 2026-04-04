Зміна формату роботи чи назви ТЦК не вплине на мобілізацію — Кирило Буданов

В ОП наголосили, що процес мобілізації та роботи ТЦК кардинально змінити неможливо, поки триває війна.

Проблеми мобілізації в Україні неможливо кардинально розв’язати, поки триває війна. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає Суспільне.

За словами Буданова, армія потребує постійного поповнення через тривалу війну, яка триває вже понад 12 років, включно з повномасштабним вторгненням.

«Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати», — заявив він.

Водночас очільник ОП наголосив, що зміни у форматі роботи територіальних центрів комплектування не вплинуть на саму суть мобілізації.

«Від зміни назви ТЦК не зміниться нічого. Або фронт впаде», — підкреслив Буданов.

Він також зазначив, що не варто очікувати «дива» від можливих реформ у цій сфері, оскільки базові потреби армії залишаються незмінними.

