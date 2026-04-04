  В Україні

Зміна формату роботи чи назви ТЦК не вплине на мобілізацію — Кирило Буданов

08:48, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ОП наголосили, що процес мобілізації та роботи ТЦК кардинально змінити неможливо, поки триває війна.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проблеми мобілізації в Україні неможливо кардинально розв’язати, поки триває війна. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає Суспільне.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Буданова, армія потребує постійного поповнення через тривалу війну, яка триває вже понад 12 років, включно з повномасштабним вторгненням.

«Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати», — заявив він.

Водночас очільник ОП наголосив, що зміни у форматі роботи територіальних центрів комплектування не вплинуть на саму суть мобілізації.

«Від зміни назви ТЦК не зміниться нічого. Або фронт впаде», — підкреслив Буданов.

Він також зазначив, що не варто очікувати «дива» від можливих реформ у цій сфері, оскільки базові потреби армії залишаються незмінними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]