  1. В Украине

Смена формата работы или названия ТЦК не повлияет на мобилизацию — Кирилл Буданов

08:48, 4 апреля 2026
В ОП подчеркнули, что процесс мобилизации и работы ТЦК кардинально изменить невозможно, пока продолжается война.
Проблемы мобилизации в Украине невозможно кардинально решить, пока продолжается война. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает Суспільне.

По словам Буданова, армия нуждается в постоянном пополнении из-за длительной войны, которая продолжается уже более 12 лет, включая полномасштабное вторжение.

«Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 года и более 4 лет полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — заявил он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что изменения в формате работы территориальных центров комплектования не повлияют на саму суть мобилизации.

«От изменения названия ТЦК ничего не изменится. Или фронт упадет», — подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что не стоит ожидать «чуда» от возможных реформ в этой сфере, поскольку базовые потребности армии остаются неизменными.

