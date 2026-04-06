В Винницкой области задержали чиновника ТЦК, который за 3000 долларов снимал уклонистов с розыска

Правоохранители задержали чиновника во время получения денег.

Государственное бюро расследований задержало высокопоставленного чиновника Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области. Об этом сообщило ГБР.

По данным следствия, он помогал мужчинам сниматься с розыска за 3 тысячи долларов.

«Чтобы избежать разоблачения, соответствующие изменения в системе чиновник поручал вносить подчиненным, а деньги ему передавали через посредников. Правоохранители задержали чиновника во время получения денег», — заявили в ГБР.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.

Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

