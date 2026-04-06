На Вінниччині затримали посадовця ТЦК, який за 3000 доларів знімав ухилянтів з розшуку

Державне бюро розслідувань затримало високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області. Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, він допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів.

«Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей», - заявили у ДБР.

Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн.

Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

