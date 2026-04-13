Засчитывается ли стаж в Германии для назначения пенсии в Украине — ответ
Периоды работы за границей, в частности в Германии, могут учитываться при назначении пенсии по возрасту в Украине — но только для определения права на выплаты. На размер пенсии такой стаж не влияет. Соответствующее разъяснение предоставили в Пенсионном фонде.
На чем основывается порядок
Механизм зачета стажа, приобретенного за границей, определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2025 года № 562.
Документ регулирует, как подтверждаются и учитываются периоды работы в других государствах в случае, если лицу не хватает страхового стажа для назначения пенсии по возрасту.
В каких случаях учитывают стаж
Речь идет, в частности, о работе в странах, с которыми Украина не имеет международных соглашений о взаимном зачете стажа. К таким относится и Германия.
В таких случаях:
- периоды работы за границей добавляют к страховому стажу;
- их учитывают только для определения права на пенсию;
- они не влияют на размер выплат.
Какие документы нужны
В Пенсионный фонд необходимо подать:
- заявление о назначении пенсии;
- документы, подтверждающие стаж за границей (справки, выписки и т.д.).
Эти документы должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.
Если подтверждения нет
В случае отсутствия или неполноты документов действует межведомственный механизм:
- территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел;
- МИД дипломатическими каналами запрашивает информацию у иностранной стороны;
- после получения данных МИД передает их в Пенсионный фонд;
- на основании этих сведений стаж засчитывают в календарном исчислении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.