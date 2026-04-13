Засчитывается ли стаж в Германии для назначения пенсии в Украине — ответ

07:54, 13 апреля 2026
В каких случаях работу за границей засчитывают в страховой стаж в Украине.
Засчитывается ли стаж в Германии для назначения пенсии в Украине — ответ
Периоды работы за границей, в частности в Германии, могут учитываться при назначении пенсии по возрасту в Украине — но только для определения права на выплаты. На размер пенсии такой стаж не влияет. Соответствующее разъяснение предоставили в Пенсионном фонде.

На чем основывается порядок

Механизм зачета стажа, приобретенного за границей, определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2025 года № 562.

Документ регулирует, как подтверждаются и учитываются периоды работы в других государствах в случае, если лицу не хватает страхового стажа для назначения пенсии по возрасту.

В каких случаях учитывают стаж

Речь идет, в частности, о работе в странах, с которыми Украина не имеет международных соглашений о взаимном зачете стажа. К таким относится и Германия.

В таких случаях:

  • периоды работы за границей добавляют к страховому стажу;
  • их учитывают только для определения права на пенсию;
  • они не влияют на размер выплат.

Какие документы нужны

В Пенсионный фонд необходимо подать:

  • заявление о назначении пенсии;
  • документы, подтверждающие стаж за границей (справки, выписки и т.д.).

Эти документы должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.

Если подтверждения нет

В случае отсутствия или неполноты документов действует межведомственный механизм:

  • территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел;
  • МИД дипломатическими каналами запрашивает информацию у иностранной стороны;
  • после получения данных МИД передает их в Пенсионный фонд;
  • на основании этих сведений стаж засчитывают в календарном исчислении.

