Чи зараховується стаж у Німеччині для призначення пенсії в Україні — відповідь

У яких випадках роботу за кордоном зараховують до страхового стажу в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Періоди роботи за кордоном, зокрема в Німеччині, можуть враховувати під час призначення пенсії за віком в Україні — але лише для визначення права на виплати. На розмір пенсії такий стаж не впливає. Відповідне роз’яснення надали в Пенсійному фонді.

На чому базується порядок

Механізм зарахування стажу, набутого за кордоном, визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 року № 562.

Документ регулює, як підтверджуються та враховуються періоди роботи в інших державах у разі, якщо особі бракує страхового стажу для призначення пенсії за віком.

У яких випадках враховують стаж

Йдеться, зокрема, про роботу в країнах, з якими Україна не має міжнародних угод про взаємне зарахування стажу. До таких належить і Німеччина.

У таких випадках:

періоди роботи за кордоном додають до страхового стажу;

їх враховують лише для визначення права на пенсію;

вони не впливають на розмір виплат.

Які документи потрібні

До Пенсійного фонду потрібно подати:

заяву про призначення пенсії;

документи, що підтверджують стаж за кордоном (довідки, витяги тощо).

Ці документи мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Якщо підтвердження немає

У разі відсутності або неповноти документів діє міжвідомчий механізм:

територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ;

МЗС дипломатичними каналами запитує інформацію в іноземної сторони;

після отримання даних МЗС передає їх до Пенсійного фонду;

на підставі цих відомостей стаж зараховують у календарному обчисленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.