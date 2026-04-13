  1. В Україні

Чи зараховується стаж у Німеччині для призначення пенсії в Україні — відповідь

07:54, 13 квітня 2026
У яких випадках роботу за кордоном зараховують до страхового стажу в Україні.
Періоди роботи за кордоном, зокрема в Німеччині, можуть враховувати під час призначення пенсії за віком в Україні — але лише для визначення права на виплати. На розмір пенсії такий стаж не впливає. Відповідне роз’яснення надали в Пенсійному фонді.

На чому базується порядок

Механізм зарахування стажу, набутого за кордоном, визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 року № 562.

Документ регулює, як підтверджуються та враховуються періоди роботи в інших державах у разі, якщо особі бракує страхового стажу для призначення пенсії за віком.

У яких випадках враховують стаж

Йдеться, зокрема, про роботу в країнах, з якими Україна не має міжнародних угод про взаємне зарахування стажу. До таких належить і Німеччина.

У таких випадках:

  • періоди роботи за кордоном додають до страхового стажу;
  • їх враховують лише для визначення права на пенсію;
  • вони не впливають на розмір виплат.

Які документи потрібні

До Пенсійного фонду потрібно подати:

  • заяву про призначення пенсії;
  • документи, що підтверджують стаж за кордоном (довідки, витяги тощо).

Ці документи мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Якщо підтвердження немає

У разі відсутності або неповноти документів діє міжвідомчий механізм:

  • територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ;
  • МЗС дипломатичними каналами запитує інформацію в іноземної сторони;
  • після отримання даних МЗС передає їх до Пенсійного фонду;
  • на підставі цих відомостей стаж зараховують у календарному обчисленні.

