Чи зараховується стаж у Німеччині для призначення пенсії в Україні — відповідь
Періоди роботи за кордоном, зокрема в Німеччині, можуть враховувати під час призначення пенсії за віком в Україні — але лише для визначення права на виплати. На розмір пенсії такий стаж не впливає. Відповідне роз’яснення надали в Пенсійному фонді.
На чому базується порядок
Механізм зарахування стажу, набутого за кордоном, визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 року № 562.
Документ регулює, як підтверджуються та враховуються періоди роботи в інших державах у разі, якщо особі бракує страхового стажу для призначення пенсії за віком.
У яких випадках враховують стаж
Йдеться, зокрема, про роботу в країнах, з якими Україна не має міжнародних угод про взаємне зарахування стажу. До таких належить і Німеччина.
У таких випадках:
- періоди роботи за кордоном додають до страхового стажу;
- їх враховують лише для визначення права на пенсію;
- вони не впливають на розмір виплат.
Які документи потрібні
До Пенсійного фонду потрібно подати:
- заяву про призначення пенсії;
- документи, що підтверджують стаж за кордоном (довідки, витяги тощо).
Ці документи мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Якщо підтвердження немає
У разі відсутності або неповноти документів діє міжвідомчий механізм:
- територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ;
- МЗС дипломатичними каналами запитує інформацію в іноземної сторони;
- після отримання даних МЗС передає їх до Пенсійного фонду;
- на підставі цих відомостей стаж зараховують у календарному обчисленні.
