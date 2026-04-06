В Киеве разоблачили женщину, которая предлагала работу по бронированию, брала предоплату и прекращала общение

Женщина выманила у людей 90 тысяч гривен, обещая работу и оформление документов для выезда за границу.

В Киеве 27-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Установлено, что подозреваемая через социальные сети искала клиентов, которым обещала трудоустройство на «Укрзализныце» или в группе компаний ДТЭК при условии предварительного бронирования. Для выезда за границу она также предлагала изготовление удостоверения волонтера.

Аванс за услуги женщина просила перечислить на криптокошелек, открытый на имя ее матери. Получив 40 тысяч гривен за изготовление удостоверения и 50 тысяч гривен за трудоустройство, подозреваемая прекратила общение с «клиентами».

Действия женщины квалифицированы как мошенничество, совершенное повторно, с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

