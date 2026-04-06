  1. В Україні

У Києві викрили жінку, яка пропонувала роботу з бронювання, брала передоплату та припиняла спілкування

20:32, 6 квітня 2026
Жінка виманила у людей 90 тисяч гривень, обіцяючи роботу та виготовлення документів для виїзду за кордон.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві 27-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що підозрювана через соціальні мережі шукала клієнтів, яким обіцяла працевлаштування до Укрзалізниці чи групи компаній ДТЕК за умови попереднього бронювання. Для виїзду за кордон вона також пропонувала виготовлення посвідчення волонтера.

Аванс за послуги жінка просила перерахувати на криптогаманець, відкритий на ім’я її матері. Отримавши 40 тисяч гривень за виготовлення посвідчення та 50 тисяч гривень за працевлаштування, підозрювана припинила спілкування з «клієнтами».

Дії жінки кваліфіковано як шахрайство, вчинене повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

