У Києві викрили жінку, яка пропонувала роботу з бронювання, брала передоплату та припиняла спілкування

Жінка виманила у людей 90 тисяч гривень, обіцяючи роботу та виготовлення документів для виїзду за кордон.

У Києві 27-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що підозрювана через соціальні мережі шукала клієнтів, яким обіцяла працевлаштування до Укрзалізниці чи групи компаній ДТЕК за умови попереднього бронювання. Для виїзду за кордон вона також пропонувала виготовлення посвідчення волонтера.

Аванс за послуги жінка просила перерахувати на криптогаманець, відкритий на ім’я її матері. Отримавши 40 тисяч гривень за виготовлення посвідчення та 50 тисяч гривень за працевлаштування, підозрювана припинила спілкування з «клієнтами».

Дії жінки кваліфіковано як шахрайство, вчинене повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

