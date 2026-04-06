Оформил ТРЦ как жилой дом: на Закарпатье предприниматель недоплатил 3,4 млн грн за электроэнергию

Мужчина оформил потребление как для жилого дома, хотя фактически электроэнергия использовалась для работы ТРЦ.

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю в махинациях с тарифами на электроэнергию. По данным следствия, он оформил потребление как для жилого дома, хотя фактически электроэнергия использовалась для работы ТРЦ «PLAZA». Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина подделал договор и не сообщил поставщику о реальном использовании.

«В результате почти 5 лет платили по заниженному «бытовому» тарифу.

Сумма убытков — более 3,4 млн грн: около 2,95 млн грн «Энергоатому» и еще более 537 тыс. грн «Укргидроэнерго», — заявили в ОГП.

Действия подозреваемого квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов. Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и аресте имущества. Также проверяются другие возможные участники схемы.

