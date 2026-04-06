Оформил ТРЦ как жилой дом: на Закарпатье предприниматель недоплатил 3,4 млн грн за электроэнергию

17:29, 6 апреля 2026
Мужчина оформил потребление как для жилого дома, хотя фактически электроэнергия использовалась для работы ТРЦ.
На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю в махинациях с тарифами на электроэнергию. По данным следствия, он оформил потребление как для жилого дома, хотя фактически электроэнергия использовалась для работы ТРЦ «PLAZA». Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина подделал договор и не сообщил поставщику о реальном использовании.

«В результате почти 5 лет платили по заниженному «бытовому» тарифу.

Сумма убытков — более 3,4 млн грн: около 2,95 млн грн «Энергоатому» и еще более 537 тыс. грн «Укргидроэнерго», — заявили в ОГП.

Действия подозреваемого квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов. Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и аресте имущества. Также проверяются другие возможные участники схемы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

