Оформив ТРЦ як будинок: на Закарпатті підприємець недоплатив 3,4 млн грн за електроенергію

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру підприємцю у махінаціях з тарифами на електроенергію. За даними слідства, він оформив споживання як для житлового будинку, хоча фактично електрика йшла на роботу ТРЦ «PLAZA». Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що чоловік підробили договір і не повідомили постачальника про реальне використання.

«У результаті майже 5 років платили за заниженим «побутовим» тарифом.

Сума збитків - понад 3,4 млн грн: близько 2,95 млн грн «Енергоатому» та ще понад 537 тис. грн «Укргідроенерго», - заявили у ОГП.

Дії підозрюваного кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах і підроблення документів. Прокурори готують клопотання про запобіжний захід і арешт майна. Перевіряють також інших можливих учасників схеми.

