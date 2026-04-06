В Украине вводят ограничения электроэнергии 7 апреля: кого это касается

18:49, 6 апреля 2026
7 апреля в Украине с 07.00 до 11.00 будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Во вторник, 7 апреля, во всех регионах Украины с 07.00 до 11.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причиной таких мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время, в компании предостерегают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому гражданам советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах и при возможности экономно потреблять электроэнергию.

