В Україні вводять обмеження електроенергії 7 квітня: кого це стосується

7 квітня в Україні з 07:00 до 11:00 діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

У вівторок, 7 квітня, у всіх регіонах України з 07:00 до 11:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Причиною таких заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас в компанії застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тож громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах та за можливості ощадливо споживати електроенергію.

