Зеленский встретился с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин и поздравил их с праздником Песах

Владимир Зеленский в рамках празднования Песаха провел встречу с раввинами и представителями еврейских общин, во время которой отметил значение свободы для Украины и поблагодарил за поддержку в условиях войны.

По случаю праздника Песах Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с раввинами из разных городов страны и представителями еврейских общин. Среди участников также были военный капеллан и военнослужащий Вооружённых сил Украины.

Глава государства поздравил присутствующих с праздником, пожелав им и их семьям крепкого здоровья и победы. Он подчеркнул, что Песах прежде всего символизирует торжество свободы.

«Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И благодарим вас за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, всё наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна», — отметил Владимир Зеленский.

Главные раввины подчеркнули, что Украина переживает очень сложный период, но не утратила своей государственности и свободы и продолжает бороться. Они отметили, что еврейская община и в дальнейшем будет прилагать все усилия и молиться за победу нашей страны.

«Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что живём в Украине в такое тяжёлое время. Для нас честь быть связанными с Украиной. Мы живём здесь уже много лет, связали с Украиной нашу жизнь и наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа», — отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Меир Стамблер.

«Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны пасть — и тогда рухнет вся ось зла», — подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман отметил, что после начала полномасштабного вторжения России увеличилось количество еврейской литературы, переведённой на украинский язык. По его словам, эти книги печатаются в Харькове, несмотря на неоднократные обстрелы издательства.

Также он представил более 40 изданий и передал Зеленскому первый перевод Торы на украинский язык.

