  1. В Украине

Зеленский встретился с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин и поздравил их с праздником Песах

20:57, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский в рамках празднования Песаха провел встречу с раввинами и представителями еврейских общин, во время которой отметил значение свободы для Украины и поблагодарил за поддержку в условиях войны.
Зеленский встретился с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин и поздравил их с праздником Песах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По случаю праздника Песах Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с раввинами из разных городов страны и представителями еврейских общин. Среди участников также были военный капеллан и военнослужащий Вооружённых сил Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства поздравил присутствующих с праздником, пожелав им и их семьям крепкого здоровья и победы. Он подчеркнул, что Песах прежде всего символизирует торжество свободы.

«Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И благодарим вас за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, всё наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна», — отметил Владимир Зеленский.

Главные раввины подчеркнули, что Украина переживает очень сложный период, но не утратила своей государственности и свободы и продолжает бороться. Они отметили, что еврейская община и в дальнейшем будет прилагать все усилия и молиться за победу нашей страны.

«Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что живём в Украине в такое тяжёлое время. Для нас честь быть связанными с Украиной. Мы живём здесь уже много лет, связали с Украиной нашу жизнь и наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа», — отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Меир Стамблер.

«Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны пасть — и тогда рухнет вся ось зла», — подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман отметил, что после начала полномасштабного вторжения России увеличилось количество еврейской литературы, переведённой на украинский язык. По его словам, эти книги печатаются в Харькове, несмотря на неоднократные обстрелы издательства.

Также он представил более 40 изданий и передал Зеленскому первый перевод Торы на украинский язык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]