Зеленський зустрівся з рабинами українських міст і представниками єврейських громад та привітав їх зі святом Песах

20:57, 6 квітня 2026
Володимир Зеленський у межах відзначення Песаха провів зустріч із рабинами та представниками єврейських громад, під час якої наголосив на значенні свободи для України та подякував за підтримку в умовах війни.
Фото: ОП
З нагоди свята Песах Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із рабинами з різних міст країни та представниками єврейських громад. Серед учасників були також військовий капелан і боєць Збройних сил України.

Глава держави привітав присутніх зі святом, побажавши їм і їхнім родинам міцного здоров’я та перемоги. Він підкреслив, що Песах символізує передусім торжество свободи.

«Це сьогодні дуже важливо для України. Важлива свобода, за яку ми боремося всім народом України. І дякуємо вам за те, що ви в цій боротьбі, за те, що підтримуєте весь народ, всю нашу державу. Підтримуєте свої громади, підтримуєте наших людей. Ваша підтримка дуже важлива», – наголосив Володимир Зеленський.

Головні рабини зазначили, що Україна живе в дуже складний час, але не втратила своєї державності та свободи, продовжує боротися. Вони наголосили, що єврейська громада й надалі докладатиме усіх зусиль та молитиметься за перемогу нашої країни.

«Свобода починається зсередини, із себе. І ми дуже раді й горді, що ми живемо в Україні в такий важкий час. Для нас честь, що ми пов’язані з Україною. Ми тут живемо вже багато років, ми пов'язали з Україною наше життя, наші родини. Ми впевнені, що буде справедливий мир, справжня перемога», – зауважив голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер.

«Війна закінчиться, і буде перемога України. Бог благословить нас. Усі режими мають впасти – і потім посиплеться вся вісь зла», – наголосив головний рабин України Моше Асман.

Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії зросла кількість єврейської літератури, перекладеної українською мовою. За його словами, ці книги друкують у Харкові, незважаючи на неодноразові обстріли видавництва.

Також він представив понад 40 видань і передав Зеленському перший переклад Тори українською мовою.

