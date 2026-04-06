  В Украине

Киев готов к зеркальному прекращению атак на энергетику с РФ — Зеленский

21:16, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к взаимному прекращению ударов по энергетике, призвал усилить санкции против РФ и сообщил об активной работе с США над гарантиями безопасности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху, однако Москва не демонстрирует готовности к миру. В связи с этим, по его словам, международное давление и санкции против РФ необходимо усиливать, в частности ограничение её нефтяных доходов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение — через американцев — у российской стороны есть», — заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что Украина активно работает с американской стороной над подготовкой и усилением документа по гарантиям безопасности. По его словам, именно такие гарантии являются ключевыми для завершения войны, достижения устойчивого мира и формирования доверия к переговорному процессу.

Он также подчеркнул, что Киев рассчитывает на конструктивную позицию партнёров и дальнейший продуктивный ход переговоров. Несмотря на рост скепсиса относительно дипломатических усилий в контексте войны, результат зависит от действий всех участников процесса.

Зеленский добавил, что Украина фактически ежедневно поддерживает контакты с США на разных уровнях для достижения результата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Киев Украина энергетика Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]