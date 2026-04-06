Киев готов к зеркальному прекращению атак на энергетику с РФ — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к взаимному прекращению ударов по энергетике, призвал усилить санкции против РФ и сообщил об активной работе с США над гарантиями безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху, однако Москва не демонстрирует готовности к миру. В связи с этим, по его словам, международное давление и санкции против РФ необходимо усиливать, в частности ограничение её нефтяных доходов.

«Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение — через американцев — у российской стороны есть», — заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что Украина активно работает с американской стороной над подготовкой и усилением документа по гарантиям безопасности. По его словам, именно такие гарантии являются ключевыми для завершения войны, достижения устойчивого мира и формирования доверия к переговорному процессу.

Он также подчеркнул, что Киев рассчитывает на конструктивную позицию партнёров и дальнейший продуктивный ход переговоров. Несмотря на рост скепсиса относительно дипломатических усилий в контексте войны, результат зависит от действий всех участников процесса.

Зеленский добавил, что Украина фактически ежедневно поддерживает контакты с США на разных уровнях для достижения результата.

