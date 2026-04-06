  1. В Україні

Київ готовий до дзеркального припинення атак на енергетику з РФ — Зеленський

21:16, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по енергетиці, водночас закликав посилити санкції проти РФ і повідомив про активну роботу зі США над гарантіями безпеки.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь хоча б на Великдень, однак Москва не демонструє готовності до миру. У зв’язку з цим, за його словами, міжнародний тиск і санкції проти РФ необхідно посилювати, зокрема обмеження її нафтових доходів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", - заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що Україна активно працює з американською стороною над підготовкою та посиленням документа щодо гарантій безпеки. За його словами, саме такі гарантії є ключовими для завершення війни, досягнення тривалого миру та формування довіри до переговорного процесу.

Він також наголосив, що Київ розраховує на конструктивну позицію партнерів і подальший продуктивний хід перемовин. Попри зростання скепсису щодо дипломатичних зусиль у контексті війни, результат залежить від дій усіх учасників процесу.

Зеленський додав, що Україна фактично щодня підтримує контакти зі США на різних рівнях, щоб досягти результату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Київ Україна енергетика Володимир Зеленський

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]