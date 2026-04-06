Київ готовий до дзеркального припинення атак на енергетику з РФ — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по енергетиці, водночас закликав посилити санкції проти РФ і повідомив про активну роботу зі США над гарантіями безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь хоча б на Великдень, однак Москва не демонструє готовності до миру. У зв’язку з цим, за його словами, міжнародний тиск і санкції проти РФ необхідно посилювати, зокрема обмеження її нафтових доходів.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", - заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що Україна активно працює з американською стороною над підготовкою та посиленням документа щодо гарантій безпеки. За його словами, саме такі гарантії є ключовими для завершення війни, досягнення тривалого миру та формування довіри до переговорного процесу.

Він також наголосив, що Київ розраховує на конструктивну позицію партнерів і подальший продуктивний хід перемовин. Попри зростання скепсису щодо дипломатичних зусиль у контексті війни, результат залежить від дій усіх учасників процесу.

Зеленський додав, що Україна фактично щодня підтримує контакти зі США на різних рівнях, щоб досягти результату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.