Моральный вред — какие доказательства нужны для получения компенсации за страдания

Когда и при каких условиях можно получить возмещение за страдания.

Министерство юстиции разъяснило механизм возмещения морального вреда и условия, при которых граждане могут рассчитывать на компенсацию за причиненные страдания. Речь идет об одном из ключевых инструментов защиты прав человека, который позволяет восстановить нарушенное достоинство и душевное состояние.

Что считается моральным вредом

Моральный вред — это физические или психические страдания, которые испытывает лицо вследствие противоправных действий или бездействия других. Наиболее распространенные проявления:

физическая боль вследствие повреждения здоровья;

душевные переживания из-за действий в отношении человека или его близких;

страдания вследствие уничтожения или повреждения имущества;

унижение чести, достоинства или деловой репутации;

нарушение привычного образа жизни.

В ведомстве подчеркивают: этот перечень не является исчерпывающим.

Какие нормы регулируют вопрос

Возмещение морального вреда предусмотрено Конституцией Украины и Гражданским кодексом Украины. Суды также учитывают практику Верховного Суда и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности подход к «справедливой сатисфакции».

Когда назначается возмещение

Для того чтобы суд принял решение о компенсации, необходимо доказать наличие четырех элементов:

Наличие самого вреда (доказательства страданий или потерь). Противоправное поведение того, кто причинил вред. Причинная связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда (за исключением случаев, предусмотренных законом, когда вред возмещается независимо от вины, например, при увечье источником повышенной опасности).

Как определяется размер компенсации

Моральный вред как правило возмещается в денежной форме, независимо от имущественного и не связан с его размером. Его денежная форма не имеет четко определенных размеров.

Статья 23 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что при определении размера возмещения морального вреда суд оценивает характер и глубину пережитых лицом страданий, в частности с учетом таких обстоятельств:

характер правонарушения и способ, которым оно повлияло на лицо;

глубина физических и душевных страданий, которые испытало пострадавшее лицо;

ухудшение его жизненных возможностей или условий жизни;

лишение возможности реализовывать свои способности, планы или жизненные намерения;

иные существенные обстоятельства, которые повлияли на интенсивность и продолжительность пережитых страданий.

Удовлетворить интересы пострадавшей стороны можно преимущественно путем денежной компенсации, а в отдельных случаях — иным способом, предусмотренным законом. При определении размера возмещения закон обязывает соблюдать требования разумности и справедливости.

Перечень документов, необходимых для подтверждения морального вреда

Чтобы обосновать исковое заявление, истцу необходимо предоставить доказательства, которые подтверждают факт страданий и их причинно-следственную связь с действиями ответчика. К таким доказательствам относятся:

1. Медицинские документы:

справки от врачей, выписки из истории болезни (эпикризы);

рецепты на успокоительные или иные лекарства, необходимые для преодоления стресса или боли;

заключение судебно-медицинской экспертизы (если был причинен физический вред);

заключение о психологическом состоянии пострадавшего после инцидента и экспертное заключение психолога.

2. Финансовые документы:

чеки на приобретение лекарств;

договоры и квитанции об оплате услуг психолога, реабилитолога или других специалистов.

3. Свидетельства об изменении образа жизни:

документы, подтверждающие невозможность продолжать работу (например, листок нетрудоспособности);

справки о том, что лицо было вынуждено прекратить обучение, занятия спортом или иную общественную деятельность;

4. Показания свидетелей: письменные заявления или вызов в суд лиц, которые могут подтвердить изменения в поведении, настроении или состоянии здоровья пострадавшего после правонарушения.

В делах о моральном вреде действует правило «чем больше доказательств, тем лучше». При этом суд оценивает доказательства в их совокупности и даже при отсутствии отдельных документов может установить факт морального вреда с учетом обстоятельств дела.

Возмещение морального вреда является одним из механизмов защиты прав человека. Закон предоставляет потерпевшему возможность требовать справедливого возмещения за пережитые страдания. Успех такой защиты зависит от четкого обоснования позиции, надлежащих доказательств и своевременного обращения в суд.

