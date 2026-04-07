  1. В Україні

Моральна шкода — які докази потрібні для отримання компенсації за страждання

17:39, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коли і за яких умов можна отримати відшкодування за страждання.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції роз’яснило механізм відшкодування моральної шкоди та умови, за яких громадяни можуть розраховувати на компенсацію за завдані страждання. Йдеться про один із ключових інструментів захисту прав людини, який дозволяє відновити порушену гідність і душевний стан.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що вважається моральною шкодою

Моральна шкода — це фізичні або психічні страждання, яких зазнає особа через протиправні дії чи бездіяльність інших. Найпоширеніші прояви:

  • фізичний біль унаслідок ушкодження здоров’я;
  • душевні переживання через дії щодо людини або її близьких;
  • страждання через знищення чи пошкодження майна;
  • приниження честі, гідності або ділової репутації;
  • порушення звичного способу життя.

У відомстві наголошують: цей перелік не є вичерпним.

Які норми регулюють питання

Відшкодування моральної шкоди передбачене Конституцією України та Цивільним кодексом України. Суди також враховують практику Верховного Суду та положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема підхід до «справедливої сатисфакції».

Коли призначається відшкодування

Для того, щоб суд прийняв рішення про компенсацію, необхідно довести наявність чотирьох елементів:

  1. Наявність самої шкоди (докази страждань чи втрат).
  2. Протиправна поведінка того, хто завдав шкоди.
  3. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та шкодою.
  4. Вина заподіювача (за винятком випадків, передбачених законом, коли шкода відшкодовується незалежно від вини, наприклад, при каліцтві джерелом підвищеної небезпеки).

Як визначається розмір компенсації

Моральна шкода як правило відшкодовується у грошовій формі, незалежно від майнової й не пов’язана з її розміром. Її грошова форма не має чітко визначених розмірів.

Стаття 23 Цивільного кодексу України передбачає, що при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди суд оцінює характер і глибину пережитих особою страждань, зокрема з урахуванням таких обставин:

  • характер правопорушення та спосіб, у який воно вплинуло на особу;
  • глибина фізичних і душевних страждань, яких зазнала потерпіла особа;
  • погіршення її життєвих можливостей або умов життя;
  • позбавлення можливості реалізовувати свої здібності, плани чи життєві наміри;
  • інші істотні обставини, що вплинули на інтенсивність і тривалість пережитих страждань.

Задовольнити інтереси постраждалої сторони можна переважно шляхом грошової компенсації, а в окремих випадках — в інший спосіб, передбачений законом. При визначенні розміру відшкодування закон зобов’язує дотримуватися вимог розумності та справедливості.

Перелік документів, необхідних для підтвердження моральної шкоди

Щоб обґрунтувати позовну заяву, позивачу необхідно надати докази, які підтверджують факт страждань та їхній причинно-наслідковий зв'язок із діями відповідача. До таких доказів відносяться:

1. Медичні документи:

  • довідки від лікарів, виписки з історії хвороби (епікризи);
  • рецепти на заспокійливі або інші ліки, необхідні для подолання стресу чи болю;
  • висновок судово-медичної експертизи (якщо було завдано фізичної шкоди);
  • висновок про психологічний стан постраждалої людини після інциденту та експертний висновок психолога.

2. Фінансові документи:

  • чеки на придбання ліків;
  • договори та квитанції про оплату послуг психолога, реабілітолога чи інших фахівців.

3. Свідчення про зміну способу життя:

  • документи, що підтверджують неможливість продовжувати роботу (наприклад, листок непрацездатності);
  • довідки про те, що особа була змушена припинити навчання, заняття спортом чи іншу громадську діяльність;

4. Показання свідків: письмові заяви або виклик до суду осіб, які можуть підтвердити зміни у поведінці, настрої чи стані здоров'я постраждалого після правопорушення.

У справах про моральну шкоду діє правило «що більше доказів, то краще». Водночас суд оцінює докази у їх сукупності, і навіть за відсутності окремих документів може встановити факт моральної шкоди з огляду на обставини справи.

Відшкодування моральної шкоди є одним з механізмів захисту прав людини. Закон надає потерпілому можливість вимагати справедливого відшкодування за пережиті страждання. Успіх такого захисту залежить від чіткого обґрунтування позиції, належних доказів та своєчасності звернення до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд мінюст моральна шкода компенсація

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]