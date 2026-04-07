Ушел из жизни бывший вице-премьер и министр финансов Игорь Митюков

17:21, 7 апреля 2026
Игорь Митюков, возглавлявший Министерство финансов и занимавший пост вице-премьера по вопросам финансов и банковской деятельности, ушел из жизни на 74-м году жизни.
Министерство финансов Украины сообщило, что 7 апреля 2026 года на 74-м году жизни скончался Игорь Александрович Митюков, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности в 1994–1995 годах, министр финансов в 1997–2001 годах и председатель наблюдательного совета АО «Укрпочта».

«Он стал одним из архитекторов финансовой системы нашего государства, посвятив годы ее развитию и стабилизации в сложный период становления. Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Александровича стали примером для многих поколений финансистов. Его профессионализм, ответственность и преданность работе навсегда останутся в памяти всех, кто знал Игоря Александровича. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – сообщили в Минфине.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

