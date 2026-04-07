Ушел из жизни бывший вице-премьер и министр финансов Игорь Митюков

Игорь Митюков, возглавлявший Министерство финансов и занимавший пост вице-премьера по вопросам финансов и банковской деятельности, ушел из жизни на 74-м году жизни.

Министерство финансов Украины сообщило, что 7 апреля 2026 года на 74-м году жизни скончался Игорь Александрович Митюков, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности в 1994–1995 годах, министр финансов в 1997–2001 годах и председатель наблюдательного совета АО «Укрпочта».

«Он стал одним из архитекторов финансовой системы нашего государства, посвятив годы ее развитию и стабилизации в сложный период становления. Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Александровича стали примером для многих поколений финансистов. Его профессионализм, ответственность и преданность работе навсегда останутся в памяти всех, кто знал Игоря Александровича. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – сообщили в Минфине.

