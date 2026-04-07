Пішов з життя колишній віцепрем’єр і міністр фінансів Ігор Мітюков

17:21, 7 квітня 2026
Ігор Мітюков, який очолював Міністерство фінансів та був віцепрем’єром з питань фінансів і банківської діяльності, пішов з життя на 74-му році.
Міністерство фінансів України повідомило, що 7 квітня 2026 року на 74-му році життя помер Ігор Олександрович Мітюков, колишній віцепрем’єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності у 1994–1995 роках, міністр фінансів у 1997–2001 роках та голова наглядової ради АТ «Укрпошта».

«Він став одним із архітекторів фінансової системи нашої держави, присвятивши роки її розбудові та стабілізації у складний період становлення. Професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Олександровича стали прикладом для багатьох поколінь фінансистів. Його професіоналізм, відповідальність і відданість роботі назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто знав Ігоря Олександровича. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять», – сповістили в Мінфіні.

