Во Львове повысят тарифы на общественный транспорт, но есть приятный бонус

21:52, 7 апреля 2026
Город отказался от повышения стоимости проезда до 42 грн, вместо этого вводится умеренная корректировка тарифов для различных категорий пассажиров.
С 11 апреля во Львове снова будет действовать бесплатная пересадка между маршрутами общественного транспорта. Решение об отказе от инициированного перевозчиками повышения стоимости проезда до 42 грн принял Львовский городской совет.

В то же время, как сообщили во Львовском горсовете, для поддержания качества перевозок в городе планируется умеренная корректировка тарифов:

  • студенческий билет — 11,5 грн вместо 8,5 грн;
  • проезд с картой ЛеоКарт — 23 грн вместо 17 грн;
  • оплата банковской картой — 26 грн вместо 20 грн;
  • наличными — 30 грн вместо 25 грн.

Процедура изменения тарифов продлится около месяца, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета для окончательного утверждения.

Предыдущий пересмотр тарифов состоялся в 2025 году, когда цена топлива составляла 45 грн за литр, сейчас она превышает 90 грн.

Добавим, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте.

