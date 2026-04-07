  1. В Україні

У Львові підвищать тарифи на громадський транспорт, але є приємний бонус

21:52, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Місто відмовилося від підвищення проїзду до 42 грн, натомість запроваджують помірковану корекцію тарифів для різних категорій пасажирів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 11 квітня у Львові знову діятиме безкоштовна пересадка між маршрутами громадського транспорту. Рішення про відмову від ініційованого перевізниками підвищення вартості проїзду до 42 грн ухвалила Львівська міська рада.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас, як повідомили у Львівській міськраді, для підтримки якості перевезень у місті планують помірковане коригування тарифів:

  • студентський квиток — 11,5 грн замість 8,5 грн;
  • проїзд з карткою ЛеоКарт — 23 грн замість 17 грн;
  • оплата банківською карткою — 26 грн замість 20 грн;
  • готівкою — 30 грн замість 25 грн.

Процедура зміни тарифів триватиме близько місяця, після чого питання буде винесене на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради для остаточного затвердження.

Попередній перегляд тарифів відбувався у 2025 році, коли ціна пального становила 45 грн за літр, нині вона перевищує 90 грн.

Додамо, у Києві планують підвищити вартість проїзду у метро та наземному транспорті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів транспорт ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]