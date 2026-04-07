У Львові підвищать тарифи на громадський транспорт, але є приємний бонус
З 11 квітня у Львові знову діятиме безкоштовна пересадка між маршрутами громадського транспорту. Рішення про відмову від ініційованого перевізниками підвищення вартості проїзду до 42 грн ухвалила Львівська міська рада.
Водночас, як повідомили у Львівській міськраді, для підтримки якості перевезень у місті планують помірковане коригування тарифів:
- студентський квиток — 11,5 грн замість 8,5 грн;
- проїзд з карткою ЛеоКарт — 23 грн замість 17 грн;
- оплата банківською карткою — 26 грн замість 20 грн;
- готівкою — 30 грн замість 25 грн.
Процедура зміни тарифів триватиме близько місяця, після чого питання буде винесене на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради для остаточного затвердження.
Попередній перегляд тарифів відбувався у 2025 році, коли ціна пального становила 45 грн за літр, нині вона перевищує 90 грн.
