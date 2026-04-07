Украина получила официальный запрос от стран Азии по вопросам безопасности судоходства – Зеленский

21:26, 7 апреля 2026
Президент Зеленский сообщил, что планируются переговоры с лидерами, а также работа на уровне МИД и других министерств для обеспечения реальных возможностей защиты.
Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые недавно были представлены и согласованы на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, эти инициативы требовали срочной экспертизы и реагирования, что украинская экспертиза обеспечила, что признано международными партнерами.

Зеленский подчеркнул, что следующие недели будут посвящены работе с европейскими партнерами над совместными производствами, модернизацией обороны, программами финансирования и координацией действий в сфере безопасности. Украинские военные участвуют в консультациях по дальнейшему функционированию Ормузского пролива, подчеркнул президент, отметив, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью.

Кроме того, украинские дипломаты получили официальный запрос от стран Азии относительно обеспечения безопасности мореплавания.

«У наших дипломатов есть и соответствующий запрос от стран Азии, я поручил все это оперативно проработать. Будут контакты и с лидерами, и работа на уровне МИД и на уровне других министерств. Главное, чтобы мы постоянно обеспечивали Украине реальные возможности для защиты», – добавил Президент.

