Україна отримала офіційний запит від країн Азії щодо безпеки мореплавства – Зеленський

21:26, 7 квітня 2026
Президент Зеленський повідомив, що плануються переговори з лідерами та робота на рівні МЗС та інших міністерств для забезпечення реальних можливостей захисту.
Україна готує європейську частину безпекових пропозицій, які нещодавно були представлені та погоджені на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки, заявив Ппрезидент Володимир Зеленський. За його словами, ці ініціативи потребували термінової експертизи та реагування, що українська експертиза забезпечила, що визнано міжнародними партнерами.

Зеленський наголосив, що наступні тижні будуть присвячені роботі з європейськими партнерами над спільними виробництвами, модернізацією оборони, програмами фінансування та координацією безпекових дій. Українські військові беруть участь у консультаціях щодо подальшого функціонування Ормузької протоки, підкреслив президент, зазначивши, що безпечне мореплавство є глобальною цінністю.

Крім того, українські дипломати отримали офіційний запит від країн Азії щодо забезпечення безпеки мореплавства.

«У наших дипломатів є і відповідний запит від країн Азії, я доручив усе це оперативно пропрацювати. Будуть контакти і з лідерами, і робота на рівні МЗС та на рівні інших міністерств. Головне, щоб ми постійно забезпечували Україні реальні можливості для захисту», – додав Президент.

МЗС Україна Володимир Зеленський

