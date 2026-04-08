Снижение мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет сейчас не находится на повестке дня — ОП

09:42, 8 апреля 2026
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса заявил, что этот вопрос не находится в фокусе решений.
Снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет не рассматривается, заявили в Офисе Президента. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, ситуация с мобилизацией улучшилась, а также не планируется изменять правила выезда для мужчин 18-23 лет.

«Я постараюсь отвечать максимально откровенно, насколько это возможно в таком чувствительном вопросе. В течение последних 10 месяцев у нас значительно улучшилась ситуация с мобилизацией и наблюдается положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году», — отметил он.

По словам Палисы, по сравнению с прошлым годом улучшились как показатели рекрутинга, так и сам процесс мобилизации. Также удалось устранить ряд операционных недостатков, которые ранее влияли на ее эффективность.

В то же время он отметил, что, несмотря на значительный объем уже выполненной работы, впереди еще больше задач.

В комментарии РБК-Украина заместитель главы ОП подчеркнул, что вопрос снижения возрастного порога мобилизации ниже 25 лет, а также изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18–23 лет сейчас не рассматриваются.

«На данный момент по обоим позициям — это не рассматривается», — подытожил Палиса.

война военное положение офис президента мобилизация

